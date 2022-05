17 744 nuovi casi e 34 decessi | bollettino | perché ora è il vaiolo delle scimmie a preoccupare

(Di domenica 22 maggio 2022) Trend in calo: i contagi da Covid, così come isubiscono una brusca frenata. A testimoniarlo ildi domenica 22 maggio, quando il ministero della Salute ha registrato 17.744, rispetto ai 23.976 di ieri e ai 36.042 di venerdì. Le vittime oggi sono invece 34 (ieri 91). Numeri che portano il totale da inizio pandemia a rispettivamente 17.247.552 e 165.952. I dimessi/guariti sono 24.528 mentre al momento ci sono 850.596 positivi, un calo di 6.273. Cifre che vanno di pari passo con i tamponi, tra antigenici e molecolari, processati. Questi ultimi nelle ultime 24 ore sono stati 160.995 (ieri 231.931). Buone notizie anche dagli ospedali che vedono 292 pazienti ricoverati in terapia intensiva, nove in meno rispetto a ieri. E ancora, gli ingressi giornalieri sono in ...

