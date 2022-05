?Premier League, Manchester City campione con il brivido (Di domenica 22 maggio 2022) Pep Guardiola è di nuovo sul tetto d’Inghilterra. Il Manchester City vince la Premier League al termine di una domenica dalle mille emozioni che premia i citizens all’ottavo titolo della propria storia, il quarto negli ultimi... Leggi su today (Di domenica 22 maggio 2022) Pep Guardiola è di nuovo sul tetto d’Inghilterra. Ilvince laal termine di una domenica dalle mille emozioni che premia i citizens all’ottavo titolo della propria storia, il quarto negli ultimi...

Advertising

DoentesPFutebol : Isso é Premier League! - Footstats : ?? Pep Guardiola com o Manchester City na Premier League: 16/17 - ?? 17/18 - ?? 18/19 - ?? 19/20 - ?? 20/21 - ?? 21/22 -… - gippu1 : Non fate notare a Steven Gerrard che stava per far vincere una Premier League al #Liverpool ma poi ha preso tre gol in sei minuti. - samangdeb : RT @jack_omalley: La farsa dell’ultimo turno di Serie A, la bellezza di quello di Premier League - xbennybale : RT @madforit_asr: Vedi l'ultima di Premier League dove tutto è in bilico a 30 dalla fine e vedi il primo quarto d'ora di #SassuoloMilan e c… -