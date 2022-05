Zuppa di Porro 21 maggio 2022

(Di sabato 21 maggio 2022)di. Fermi tutti Berlusca non è più uno statista, troppo amico di Putin. rampini smonta coloro che pensano che l’america ci guadagni dalla guerra. Quel video delle esecuzioni di Bucha che dovrebbero far vergognare Putin. Gramellini se la prende con chi ha dubitato. borriell dice di no a Di maio. Meotti sul Foglio e la ragaza bullizzata perchè dice che il sesso esiste e sempre sul Foglio, tra i pochi a farlo, la battaglia per i referendum. Gelmini e il significato della sua toccata e fuga a Napoli alla convention di Forza Italia. Netflix transa con il fisco italiano 56 milioni. é morto Lembo il mito di anema e core draghi e la sua foto a scuola senza maschera indigan, giustamente, Rico. riparte la guerra delle scimmie #rassegnastampa21L'articolo proviene da Nicola

NicolaPorro : ?? L’adorazione dei giornalisti per sua Santità Draghi che scende al Sud, l’inutile bonus 200 euro e 1 miliardo in v… - NicolaPorro : ?? La verità sull’embargo al gas, i tedeschi peggio dei grillini sul nucleare e le conseguenze della peste suina. Qu… - EURProjects : @LaStampa @MassimGiannini Ecco un altro esperto di geopolitica. Evidentemente mangia tanta zuppa di porro. Questi d… - zeitnote66 : @NicolaPorro Qui l'unica cosa che stufa e ha stufato è la zuppa indigesta di Porro. - franco_sala : RT @NicolaPorro: Zuppa di Porro -

Nicola Porro

* * * SulladiMassimo Cacciari dice: ""Se una parte ritiene che i suoi obiettivi siano sacri e non trattabili è chiaro che continuerà la guerra. Se si chiede alla Russia di ridare ...A recuperare i tutt'altro che pacati commenti sul presidente ucraino ci ha pensato Ladi, il blog del conduttore Nicola. "Chi è davvero Stefania". Eurovision, il retroscena della ... Finlandia nella Nato, basta ipocrisia: non è un “atto di pace” Vellutate estive. Vi sentiamo, state pensando: perché dovremmo metterci a cucinare proprio vellutate estive Non è meglio un’insalata Sulla freschezza e la velocità delle insalate non possiamo che es ...https://youtu.be/szcLNgUol1Y Zuppa di Porro. La resa di Mariupol e soprattutto la resa dell'Europa ai rubli: non facciamo tanto i fenomeni se non ...