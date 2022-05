Zucchine alla salsa di soia: ricetta velocissima! Mai mangiato zucchine così buone (Di sabato 21 maggio 2022) Anche un contorno, se preparato con cura, può avvicinare grandi e piccini alle verdure. Proprio per questo, qui di seguito, è possibile trovare la ricetta di un piatto di zucchine perfetto da servire a pranzo o a cena. Facilissimo da portare a termine, questo piatto non ha bisogno di alcun ingrediente in particolare ma sarà allo stesso tempo gustoso e semplicissimo. Piacerà a tutti anche a chi non è un fan delle zucchine. Gli ingredienti per realizzare questo contorno sono: 1 cucchiaio di farina 3 zucchine 1 cucchiaino di salsa di soia 2 spicchi d’aglio 1cucchiaino di paprika Olio di semi di girasole Aneto Sale per realizzare un piatto da servire come contorno fatto con delle zucchine favolose. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 21 maggio 2022) Anche un contorno, se preparato con cura, può avvicinare grandi e piccini alle verdure. Proprio per questo, qui di seguito, è possibile trovare ladi un piatto diperfetto da servire a pranzo o a cena. Facilissimo da portare a termine, questo piatto non ha bisogno di alcun ingrediente in particolare ma sarà allo stesso tempo gustoso e semplicissimo. Piacerà a tutti anche a chi non è un fan delle. Gli ingredienti per realizzare questo contorno sono: 1 cucchiaio di farina 31 cucchiaino didi2 spicchi d’aglio 1cucchiaino di paprika Olio di semi di girasole Aneto Sale per realizzare un piatto da servire come contorno fatto con dellefavolose. ...

