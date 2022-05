Advertising

webecodibergamo : Zona Motorizzazione, uffici e supermercato nelle ex segherie. Sottopasso, a settembre il via ai lavori -

L'Eco di Bergamo

... nelladi Villa Spada. Quattro i veicoli coinvolti, il furgone finito sulla fiancata destra e tre vetture. In particolare il sinistro è avvenuto all'altezza dellacivile di Roma, ...... Lungadige San Nicolò (tratto antistante), via Sanseverino nel tratto compreso tra ... a partire dalle 8 di giovedì 19 maggio nellasud dalle rotatorie di via Degasperi/... Zona Motorizzazione, uffici e supermercato nelle ex segherie. Sottopasso, a settembre il via ai lavori Prende sempre più forma il progetto di riqualificazione delle ex segherie Beretta. Giovedì sera, all’auditorium di Loreto, si è tenuto un incontro pubblico - organizzato dal Comune di Bergamo - per pr ...Si è ribaltato su un fianco disperdendo gasolio in strada. Da qui la chiusura parziale di una corsia della strada con pesanti ripercussioni alla viabilità. Questo il bilancio di un incidente stradale ...