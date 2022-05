Zerocalcare torna con “No sleep till Shengal”, il nuovo libro sul massacro degli Ezidi in Kurdistan (Di sabato 21 maggio 2022) Il fumettista Zerocalcare ha svelato il titolo del suo nuovo libro, “No sleep till Shengal”, che uscirà in autunno con la casa editrice BaoPublishing. Il libro, che porta avanti il filone del graphic journalism, tratterà le discriminazioni che subisce la popolazione degli Ezidi nel Kurdistan. L’annuncio è arrivato dallo stesso fumettista questa sera al Salone del libro di Torino di fronte a 1000 spettatori presenti all’Auditorium del Centro Congressi. Qui Zerocalcare ha ricordato il massacro degli Ezidi, del 2014 a opera dei terroristi dell’Isis, in cui sono stati violentati molti bambini e molte donne. Questo mese il fumettista aveva ... Leggi su open.online (Di sabato 21 maggio 2022) Il fumettistaha svelato il titolo del suo, “No”, che uscirà in autunno con la casa editrice BaoPublishing. Il, che porta avanti il filone del graphic journalism, tratterà le discriminazioni che subisce la popolazionenel. L’annuncio è arrivato dallo stesso fumettista questa sera al Salone deldi Torino di fronte a 1000 spettatori presenti all’Auditorium del Centro Congressi. Quiha ricordato il, del 2014 a opera dei terroristi dell’Isis, in cui sono stati violentati molti bambini e molte donne. Questo mese il fumettista aveva ...

