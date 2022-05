Zelensky: «Senza scambio con i soldati di Azovstal niente negoziati. I porti bloccati? Possiamo riprenderli con le armi giuste» (Di sabato 21 maggio 2022) «Li porteremo a casa. Questo è quello che dobbiamo fare con i nostri partner che si sono presi la responsabilità». Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato dalle televisioni nazionali del suo paese, ha confermato che i militari che combattevano dall’acciaieria Azovstal sono stati portati fuori dai russi, secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda: «I ragazzi – ha detto Zelensky – hanno ricevuto l’ordine dai militari di uscire allo scoperto e salvarsi la vita». Il presidente è anche tornato a parlare di trattative di pace, spiegando che il conflitto terminerà solo grazie a mezzi «diplomatici». La guerra «sarà sanguinosa, si combatterà, ma si concluderà definitivamente con la diplomazia». La ripresa dei negoziati con la Russia però dipenderà se Mosca vorrà «salvare la vita dei difensori di Mariupol». ... Leggi su open.online (Di sabato 21 maggio 2022) «Li porteremo a casa. Questo è quello che dobbiamo fare con i nostri partner che si sono presi la responsabilità». Il presidente ucraino Volodymyr, intervistato dalle televisioni nazionali del suo paese, ha confermato che i militari che combattevano dall’acciaieriasono stati portati fuori dai russi, secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda: «I ragazzi – ha detto– hanno ricevuto l’ordine dai militari di uscire allo scoperto e salvarsi la vita». Il presidente è anche tornato a parlare di trattative di pace, spiegando che il conflitto terminerà solo grazie a mezzi «diplomatici». La guerra «sarà sanguinosa, si combatterà, ma si concluderà definitivamente con la diplomazia». La ripresa deicon la Russia però dipenderà se Mosca vorrà «salvare la vita dei difensori di Mariupol». ...

