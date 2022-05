Zazzaroni | “Mourinho senza rinforzi potrebbe lasciare la Roma”

Advertising

Qualora la società capitolina non prevedesse di rinforzare ulteriormente la squadra, infatti, per il giudizio dipotrebbe perdere motivazioni e cercare nuovi lidi.Lancia un allarme che spaventa i tifosi della Roma Ivannel suo editoriale. Questi i passaggi principali dell'articolo del direttore del Corriere dello Sport"Ho il sospetto che se a luglio non ottenesse un miglioramento dellorganico potrebbe addirittura pensare di andarsene".Ivan Zazzaroni ha parlato del possibile futuro di José Mourinho, che ha da poco conquistato con la sua Roma il pass per l'Europa League ...