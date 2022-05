Zazzaroni: “Mourinho potrebbe lasciare la Roma senza rinforzi, sarebbe una tragedia” (Di sabato 21 maggio 2022) “Mourinho senza rinforzi potrebbe lasciare la Roma. Non è più questione di Europa o non Europa, per la Roma e la sua gente, ma di permanenza e soddisfazione di un allenatore di caratura mondiale che punta esclusivamente ai grandi traguardi. Ho infatti il sospetto che se a luglio non ottenesse un miglioramento dell’organico, José potrebbe addirittura pensare di andarsene; per il club, che ha appena riconquistato nuova credibilità e consensi internazionali, sarebbe una tragedia“. Questi sono i pensieri espressi da Ivan Zazzaroni per le colonne de ‘Il Corriere dello Sport’, in relazione al rapporto professionale tra José Mourinho e la Roma. Dopo la conquista di un posto ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) “la. Non è più questione di Europa o non Europa, per lae la sua gente, ma di permanenza e soddisfazione di un allenatore di caratura mondiale che punta esclusivamente ai grandi traguardi. Ho infatti il sospetto che se a luglio non ottenesse un miglioramento dell’organico, Joséaddirittura pensare di andarsene; per il club, che ha appena riconquistato nuova credibilità e consensi internazionali,una“. Questi sono i pensieri espressi da Ivanper le colonne de ‘Il Corriere dello Sport’, in relazione al rapporto professionale tra Josée la. Dopo la conquista di un posto ...

