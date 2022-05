WWE | Si mette male per Sasha Banks e Naomi | rimosso tutto il merchandising dal WWE Shop

(Di sabato 21 maggio 2022) Dopo il duro comunicato sulla sospensione di, arriva un’altra importante evoluzione della nota vicenda del loro “walk-out” di lunedì scorso. Come é possibile verificare facilmente sullodella WWE,ilrelativo alle due ormai ex campionesse tag team é stato. Cercandonon si trova nessun prodotto, segno che la WWE sta facendo davvero sul serio com i suoi provvedimenti.

EmanueleSilves8 : @TheNapoliZone @CalcioNapoli24 Sembra la wwe che mette i suoni durante i match hahaha -

I poster che solitamente la WWE realizza insieme sono sempre straordinari. Questo in particolar modo ha attirato la mia attenzione. Mi ha fatto ricordare i vecchi VHS, stile "In Your House", con quella ...La modalità Il mio GM ci mette alla guida di uno dei due storici show WWE. In alternativa potete scegliere la vostra star WWE preferita (del roster vi parlerò un po' più in basso) e affrontare una ... Disponibili (e molto cari) i biglietti di WWE Clash at the Castle. Nell'ultimo episodio di Raw Talk Booker T ha parlato della rivalità in corso tra Cody Rhodes e Seth Rollins, dicendo che quest'ultimo avrebbe più bisogno di una vittoria perchè è sotto 2-0. L'Hall Of ...