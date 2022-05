WWE: Sasha Banks e Naomi sospese a tempo indeterminato, adesso un torneo per assegnare i titoli (Di sabato 21 maggio 2022) Lunedì scorso a Raw, Sasha Banks e Naomi hanno rifiutato di prendere parte al main event, le ormai ex campionesse di coppia hanno abbandonato l’arena in cui si teneva lo show rosso e costretto la WWE ad emettere un comunicato di scuse in cui le due sono state pesantemente attaccate per l’insubordinazione. Tante le voci generate da questo avvenimento e tanta la curiosità sui provvedimenti che la WWE avrebbe potuto prendere nei loro confronti, una decisione è arrivata ed è stata annunciata stanotte a SmackDown. Inevitabile Pochi istanti prima del main event è stato Michael Cole ad aggiornare il pubblico sulla situazione. Con un tono molto serio, Cole ha riepilogato gli avvenimenti di lunedì, ribadendo quanto le due ragazze abbiano deluso tutti e ha annunciato che Sasha e Naomi sono ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 21 maggio 2022) Lunedì scorso a Raw,hanno rifiutato di prendere parte al main event, le ormai ex campionesse di coppia hanno abbandonato l’arena in cui si teneva lo show rosso e costretto la WWE ad emettere un comunicato di scuse in cui le due sono state pesantemente attaccate per l’insubordinazione. Tante le voci generate da questo avvenimento e tanta la curiosità sui provvedimenti che la WWE avrebbe potuto prendere nei loro confronti, una decisione è arrivata ed è stata annunciata stanotte a SmackDown. Inevitabile Pochi istanti prima del main event è stato Michael Cole ad aggiornare il pubblico sulla situazione. Con un tono molto serio, Cole ha riepilogato gli avvenimenti di lunedì, ribadendo quanto le due ragazze abbiano deluso tutti e ha annunciato chesono ...

