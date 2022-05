WTA 250 Rabat, Trevisan contro Liu: prima finale italiana del 2022 (Di sabato 21 maggio 2022) È la prima finale del 2022 che interesserà all’Italia del tennis. Una grande soddisfazione, soprattutto perché arriva dalla divisione femminile che, dopo anni di ottime giocatrici, stava ristagnando in favore del rifiorire della racchetta maschile. Le nuove tenniste nostrane stanno dimostrando, invece, che il movimento rosa della pallina gialla può ricalcare i fasti del passato. Ed il WTA 250 di Rabat ne è la controprova. Certamente. Nella semifinale di ieri, infatti, è andato in scena il derby tutto italico nella semifinale del torneo su terra rossa che si svolge in Marocco. Protagoniste di questa contesa tricolore sono state Martina Trevisan (numero sessantanove in graduatoria) e Lucia Bronzetti (numero settantatré del Ranking) con la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 maggio 2022) È ladelche interesserà all’Italia del tennis. Una grande soddisfazione, soprattutto perché arriva dalla divisione femminile che, dopo anni di ottime giocatrici, stava ristagnando in favore del rifiorire della racchetta maschile. Le nuove tenniste nostrane stanno dimostrando, invece, che il movimento rosa della pallina gialla può ricalcare i fasti del passato. Ed il WTA 250 dine è laprova. Certamente. Nella semidi ieri, infatti, è andato in scena il derby tutto italico nella semidel torneo su terra rossa che si svolge in Marocco. Protagoniste di questa contesa tricolore sono state Martina(numero sessantanove in graduatoria) e Lucia Bronzetti (numero settantatré del Ranking) con la ...

