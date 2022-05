Wimbledon contro Atp e Wta: le reazioni del tennisti ucraini (Di sabato 21 maggio 2022) Rientrano i pareri dei tennisti ucraini rispetto alla decisione dell’Atp e della Wta di non far assegnare punti preziosi ai partecipanti al torneo di Wimbledon (leggi qui), per contestare la decisione degli organizzatori di escludere dalla competizione gli atleti russi e bielorussi. Lo fanno sulle pagine personali di Twitter. Un ex-tennista, Sergiy Stakhovsky scrive: “Dire che sono deluso dall’ATP è dire poco. Non mi sarei mai aspettato che qualcuno potesse prendere le parti di invasori e assassini. Ma mi sembra che anche i miei colleghi giocatori siano dispiaciuti per le invasioni da Russia e Bielorussia. Giocatori che in 85 giorni non sono stati in grado di produrre nessun chiaro messaggio di condanna verso l’invasione dell’Ucraina. È un giorno vergognoso nel tennis”. Reilly Opelka su Twitter ha ricondiviso la notizia della non ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 21 maggio 2022) Rientrano i pareri deirispetto alla decisione dell’Atp e della Wta di non far assegnare punti preziosi ai partecipanti al torneo di(leggi qui), per contestare la decisione degli organizzatori di escludere dalla competizione gli atleti russi e bielorussi. Lo fanno sulle pagine personali di Twitter. Un ex-tennista, Sergiy Stakhovsky scrive: “Dire che sono deluso dall’ATP è dire poco. Non mi sarei mai aspettato che qualcuno potesse prendere le parti di invasori e assassini. Ma mi sembra che anche i miei colleghi giocatori siano dispiaciuti per le invasioni da Russia e Bielorussia. Giocatori che in 85 giorni non sono stati in grado di produrre nessun chiaro messaggio di condanna verso l’invasione dell’Ucraina. È un giorno vergognoso nel tennis”. Reilly Opelka su Twitter ha ricondiviso la notizia della non ...

