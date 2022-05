Vuole studiare in Italia dopo la fuga da Kharkiv: per la prefettura deve tornare in Marocco. “Ora aiuta persone con disabilità in cambio di lezioni di italiano, ma per la legge non basta” (Di sabato 21 maggio 2022) “Manifestamente inammissibile“: la commissione territoriale di Livorno ha respinto la richiesta di permesso di soggiorno temporaneo per motivi di studio presentata da Ismail Bouzzine, 21 anni, marocchino, studente di farmacologia all’università di Kharkiv fino a quando non è scoppiata la guerra. La sua storia era stata raccontata da ilfattoquotidiano.it. Bouzzine era fuggito dall’Ucraina poco dopo l’invasione delle truppe russe e dopo un viaggio durato nove giorni, passando dall’Ungheria e poi dall’Austria, ha raggiunto l’Italia e in particolare Livorno, dove vive e lavora lo zio Icham. Pochi giorni fa – dopo due mesi e mezzo in cui ha cercato di ambientarsi con il progetto di proseguire gli studi a Pisa – è arrivata la risposta negativa alla domanda di protezione internazionale presentata dalla sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) “Manifestamente inammissibile“: la commissione territoriale di Livorno ha respinto la richiesta di permesso di soggiorno temporaneo per motivi di studio presentata da Ismail Bouzzine, 21 anni, marocchino, studente di farmacologia all’università difino a quando non è scoppiata la guerra. La sua storia era stata raccontata da ilfattoquotidiano.it. Bouzzine era fuggito dall’Ucraina pocol’invasione delle truppe russe eun viaggio durato nove giorni, passando dall’Ungheria e poi dall’Austria, ha raggiunto l’e in particolare Livorno, dove vive e lavora lo zio Icham. Pochi giorni fa –due mesi e mezzo in cui ha cercato di ambientarsi con il progetto di proseguire gli studi a Pisa – è arrivata la risposta negativa alla domanda di protezione internazionale presentata dalla sua ...

