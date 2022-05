"Vuole la scissione nel Movimento". Spadafora smaschera Conte: deficit politico, parole pesantissime (Di sabato 21 maggio 2022) Siamo alla polvere di 5 Stelle: “schiaffi” tra pentastellati di alto rango. Vincenzo Spadafora randella Giuseppe Conte: “Cerca la scissione, credo che abbia un deficit politico” e Paola Taverna lo sgrida via Facebook. L'ex ministro per le politiche giovanili ha menato duro sul leader del Movimento 5 Stelle. Intervistato in esclusiva dall'inviata di "In Onda", il programma di Concita De Gregorio e David Parenzo, su LA7, Spadafora ha ammesso che la perdita della Commissione Affari Esteri al Senato (è andata a Stefania Craxi) è stata un atto ostile della maggioranza cioè degli alleati di governo e ha evidenziato: “Il tema è che lo sapevamo già, però queste cose se vengono portate avanti da chi ha esperienza non accadono”. La giornalista coglie l'assist: ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Siamo alla polvere di 5 Stelle: “schiaffi” tra pentastellati di alto rango. Vincenzorandella Giuseppe: “Cerca la, credo che abbia un” e Paola Taverna lo sgrida via Facebook. L'ex ministro per le politiche giovanili ha menato duro sul leader del5 Stelle. Intervistato in esclusiva dall'inviata di "In Onda", il programma di Concita De Gregorio e David Parenzo, su LA7,ha ammesso che la perdita della Commissione Affari Esteri al Senato (è andata a Stefania Craxi) è stata un atto ostile della maggioranza cioè degli alleati di governo e ha evidenziato: “Il tema è che lo sapevamo già, però queste cose se vengono portate avanti da chi ha esperienza non accadono”. La giornalista coglie l'assist: ...

