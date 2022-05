Volley, Qualificazioni Europei U22 2022: l’Italia stende anche Israele in tre set (Di sabato 21 maggio 2022) l’Italia batte Israele 3-0 (25-21, 25-22, 25-14) nel secondo match delle Qualificazioni agli Europei Under 22 2022 di Volley maschile, in programma dal 12 al 17 luglio a Tarnow, in Polonia. Dopo la netta vittoria contro l’Irlanda, gli azzurrini del tecnico Vincenzo Fanizza riescono a spuntarla in tre set anche contro la formazione israeliana, che dopo aver combattuto per due set cede nella terza frazione. La squadra azzurra chiude la partita con 45 attacchi vincenti (contro i 24 avversari), 6 muri-punto (contro i 5 israeliani), 5 aces (2 per Israele). l’Italia tornerà sul campo del Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio (Rm) domani, domenica 22 maggio, per l’ultima partita in programma, alle 19.30 contro il Portogallo. ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022)batte3-0 (25-21, 25-22, 25-14) nel secondo match delleagliUnder 22dimaschile, in programma dal 12 al 17 luglio a Tarnow, in Polonia. Dopo la netta vittoria contro l’Irlanda, gli azzurrini del tecnico Vincenzo Fanizza riescono a spuntarla in tre setcontro la formazione israeliana, che dopo aver combattuto per due set cede nella terza frazione. La squadra azzurra chiude la partita con 45 attacchi vincenti (contro i 24 avversari), 6 muri-punto (contro i 5 israeliani), 5 aces (2 per).tornerà sul campo del Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio (Rm) domani, domenica 22 maggio, per l’ultima partita in programma, alle 19.30 contro il Portogallo. ...

