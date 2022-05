Volley, Conegliano-VakifBank in tv domani: canale, orario e diretta streaming finale Champions League 2022 (Di sabato 21 maggio 2022) Manca sempre meno alla sfida A. Carraro Imoco Conegliano-VakifBank Istanbul, finale della Cev Champions League 2021/2022 di Volley femminile. Le Pantere di coach Santarelli, campionesse in carica, hanno superato Monza ai quarti, beneficiando poi dell’esclusione delle squadre russe per accedere alla Super Final. Le ragazze di Guidetti invece hanno battuto al Golden Set il Fenerbahce Istanbul in semifinale. Si ripete dunque la finalissima dello scorso anno: chi solleverà l’ambito trofeo? L’atto conclusivo della massima competizione per club è in programma alle ore 18.00 di domenica 22 maggio a Lubiana, in Slovenia. Di seguito le informazioni per vedere la partita. FOCUS VakifBank: COME ARRIVANO LE TURCHE TUTTI I RISULTATI E LE ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Manca sempre meno alla sfida A. Carraro ImocoIstanbul,della Cev2021/difemminile. Le Pantere di coach Santarelli, campionesse in carica, hanno superato Monza ai quarti, beneficiando poi dell’esclusione delle squadre russe per accedere alla Super Final. Le ragazze di Guidetti invece hanno battuto al Golden Set il Fenerbahce Istanbul in semi. Si ripete dunque la finalissima dello scorso anno: chi solleverà l’ambito trofeo? L’atto conclusivo della massima competizione per club è in programma alle ore 18.00 di domenica 22 maggio a Lubiana, in Slovenia. Di seguito le informazioni per vedere la partita. FOCUS: COME ARRIVANO LE TURCHE TUTTI I RISULTATI E LE ...

