Viviana Masini | Mio figlio Marcell Jacobs credeva di essere stato adottato

(Di sabato 21 maggio 2022) A 'Verissimo' la mamma del campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, ospite insieme al, racconta le difficoltà vissute per l'assenza del ...

Advertising

CorriereCitta : Marcell Jacobs, chi è la mamma Viviana Masini: età, di dov’è, figli, marito, Instagram - DonnaGlamour : Chi è Viviana Masini, madre del campione Marcell Jacobs -

A 'Verissimo' la mamma del campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, ospite insieme al figlio, racconta le difficoltà vissute per l'assenza del ..., LA MADRE DI MARCELLA JACOBS: 'CREDEVA DI ESSERE STATO ADOTTATO'accompagna suo figlio Marcell Jacobs a Verissimo per un'interessante intervista doppia. La mamma dell'..." Marcell quando aveva 7 anni pensava di essere stato adottato". Viviana Masini, la mamma del campione olimpico dei 100 metri piani Marcell Jacobs, ha raccontato insieme al figlio a "Verissimo" ...Marcell Jacobs è stato ospite di Verissimo con la mamma Viviana Masini, raccontandosi come mai prima. L’atleta ha parlato della sua infanzia, il suo crescere senza un padre, e tutti i sacrifici ...