Vip che si somigliano, le celebrità che hanno un sosia famoso (Di sabato 21 maggio 2022) I vip che hanno un sosia famoso Ci sono dei vip, attori, cantanti, modelli, conduttori e via dicendo, che hanno un sosia anch’esso famoso. Alcuni si somigliano così tanto che spesso vengono confusi. La maggior parte di loro sono nel panorama internazionale, ma abbiamo alcune somiglianze anche in Italia. Vediamo quindi quali sono i vip, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 21 maggio 2022) I vip cheunCi sono dei vip, attori, cantanti, modelli, conduttori e via dicendo, cheunanch’esso. Alcuni sicosì tanto che spesso vengono confusi. La maggior parte di loro sono nel panorama internazionale, ma abbiamo alcune somiglianze anche in Italia. Vediamo quindi quali sono i vip, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

mwaliasmw : @madforfree È la stessa cosa che accade negli Stati Uniti. VIP smascherati, peones mascherati. - hugmeesposito : RT @Lollisanhappy: Posso dire che H e K mi piacevano anche per la loro riservatezza e la loro complicità nel fare le cose? Loro invece semb… - pensachee : odio quando così tanto per conversare dico una cosa che riguarda un vip a mia mamma e lei mi risponde SEMPRE con ‘n… - clamar65 : @ProfMBassetti ???? ...ma ancora parla 'sto mentecatto?? Ma bastaaa!! Vuoi sentirti Vip??? Ma vai all'isola dei famos… - Frenk080 : – Ci sono stranieri nel territorio dello stabilimento? - In genere c'erano - Vip? – Non lo so. -Chi era, do… -