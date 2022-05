Vince Albanese, l'Australia vira a sinistra e avrà un premier di origini italiane (Di sabato 21 maggio 2022) L'Australia vira a sinistra, e dopo 9 anni di governo conservatore ha eletto premier il socialista Anthony Albanese. La coalizione guidata dal politico di origini italiane (suo padre era di Barletta in Puglia), alle elezioni federali ha battuto... Leggi su today (Di sabato 21 maggio 2022) L', e dopo 9 anni di governo conservatore ha elettoil socialista Anthony. La coalizione guidata dal politico di(suo padre era di Barletta in Puglia), alle elezioni federali ha battuto...

