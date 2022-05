Vieri | 'Leao senza confini | Lautaro promosso Scudetto Milan | l'Inter rosicherebbe Juve scadente | Italia fuori dal Mondiale una barzelletta'

Advertising

sportli26181512 : Vieri: 'Leao senza confini, Lautaro promosso. Scudetto Milan, l'Inter rosicherebbe. Juve scadente, Italia fuori dal… - cmdotcom : #Vieri: 'Leao senza confini, Lautaro promosso. Scudetto Milan, l'Inter rosicherebbe. Juve scadente, Italia fuori da… - MilanWorldForum : Albertini e Vieri sul Milan. Le dichiarazioni QUI -) - Luxgraph : Bobo Vieri: «Milan e Inter, campionato spettacolare. Promuovo Lautaro e Leao, Juventus bocciata» #corriere #news #2… - Corriere : Vieri: «Promuovo Lautaro e Leao, Juve bocciata. Inter, senza scudetto rosica...» -

Corriere della Sera

...torneo bellissimo sotto molti punti di vista e in tutte le zone della classifica - dice Bobo-... Uomo copertina del Milan ". Talento enorme, e se diventa più continuo non ha confini...". ......la squadra di Berlusconi e Galliani era riuscita a superare i capitolini del bomber, alla 33°... come Capitan Calabria, Theo, come Maldini,come Re George, Giroud come il Bomber Tedesco, ... Bobo Vieri: «Milan e Inter, campionato spettacolare. Promuovo Lautaro e Leao, Juventus bocciata» Bobo Vieri, ex attaccante di Milan e Inter, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Vieri ha parlato della corsa Scudetto, assegnando anche ...Tutto in 90’. La Serie A affronta l'ultimo turno con ancora tantissimi verdetti da dare, soprattutto scudetto e salvezza. Christian Vieri, ex attaccante tra le altre di Inter, Juventus, Milan e Atleti ...