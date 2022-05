VIDEO | Sasha Banks avvistata per la prima volta dopo l’abbandono di Raw

(Di sabato 21 maggio 2022) La WWE ha ritirato tutto il merchandising die Naomi dal WWE Shop, pocoche a SmackDown è stato annunciato che entrambe le lottatrici sono state sospese a tempo indeterminato. Nessuna delle due ha rilasciato commenti pubblicidi lunedì sera. Secondo quanto riferito dall’ex writer WWE Kazeem Famuyide nel suo podcast, entrambe le lottatrici hanno ancora un tempo di permanenza limitato nei loro contratti. Secondo rumor, Naomi, in particolare, stava negoziando un rinnovo al momento del suo abbandono. Eccola lì! Lo status contrattuale della, invece, era rimasto sconosciuto sino a quel momento. Nel settembre 2019, un report di Fightful suggeriva che The Boss avesse firmato un’estensione con la WWEessere tornata da una ...

Carlton posta su Instagram un video girato a Belgrado, nella casa di Sasha che l'ha ospitato per l'occasione. Battute, risate e ricordi ...Il percorso di AKIRA, la review di Dynamite, ma anche lo stato delle cose tra Sasha Banks e Naomi all'interno della WWE nel nuovo numero del Pro Wrestling Culture.