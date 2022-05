Video Giro d'Italia 2022, 14ª tappa da Santena a Torino: la presentazione (Di sabato 21 maggio 2022) Il Giro d'Italia 2022 riparte con la 13ª tappa dal Piemonte, con la frazione da Santena a Torino. La presentazione a cura del nostro inviato, Ciro Scognamiglio Leggi su video.gazzetta (Di sabato 21 maggio 2022) Ild'riparte con la 13ªdal Piemonte, con la frazione da. Laa cura del nostro inviato, Ciro Scognamiglio

Advertising

giroditalia : ??Any idea what ???? @RichardCarapazM's nickname is? ??Sapete qual è il soprannome di ???? @RichardCarapazM? #Giro - giroditalia : ?? #GIRO EXPRESS | Tappa 1?3? Sanremo, la città dei fiori con la nuova pista ciclabile dedicata; poi le Langhe, te… - giroditalia : ?? #GIRO EXPRESS | Tappa 1?4? Tappa interamente piemontese, terra di bellezze artistiche come il Complesso Cavour d… - PerottiDiego85 : RT @Eurosport_IT: 'Ci eravamo promessi grandi cose, oggi mi fa male' ?????? La toccante intervista a Romain Combaud, compagno di squadra di R… - antotae3095 : RT @sofjkhyun: Palesemente Jungkook che porta in giro Yoongi a Bari con il monopattino elettrico beccando tutte le buche -