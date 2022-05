Vicenza | Maggio | 'Futuro? Vedremo nei prossimi giorni'

Advertising

ilbassanese : Atletica: domenica 22 maggio a Valdagno seconda prova su pista del campionato provinciale CSI Vicenza - ilbassanese : C Femminile: domenica 22 maggio il Vicenza Calcio in casa con Brixen Obi - sportvicentino : BASKET PLAYOUT SERIE A2 FEMMINILE - @AsVicenza sabato sera a Treviso nel primo decisivo playout salvezza: palla a… - ilbassanese : Anziana palpeggiata in ascensore da uno sconosciuto che si era offerto di aiutarla - SanremoAncheNoi : RT @culturaearte1: Vicenza2024, “Comunque Capitale”: venerdì 27 maggio alle 20.45 a Palazzo Chiericati -

Commenta per primo Christian, difensore del, ha parlato del proprio futuro dopo la sconfitta nel playout con il Cosenza e la retrocessione del club veneto in Serie C: 'Termino qui Non è il caso di parlarne ......di grande piede) è stato a lungo in Serie A dall'epopea " da protagonista " del grandedi ... partita diretta dal signor Marco MOnaldi, va in scena alle ore 20:30 di sabato 21presso lo ...Christian Maggio, difensore del Vicenza, ha parlato del proprio futuro dopo la sconfitta nel playout con il Cosenza e la retrocessione del club veneto in Serie C: "Termino qui Non è il caso di ...Dopo il Premio Brunelli, che si è svolto dal 25 al 27 aprile, dal 22 maggio al 12 giugno tornano le Settimane Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza, rassegna concertistica che quest’anno giunge alla ...