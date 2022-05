Vertice 360 arriva in Italia e acquista Expendables | Lee e altri film in uscita

(Di sabato 21 maggio 2022)360 si espande eanche in. La società spagnola ha già annunciato l'acquisto di importanti titoli internazionali, tra cuie Lee. La società spagnola360, specializzata nella creazione, produzione e distribuzione di contenuti, si espande eanche in. L'azienda ha inoltre annunciato l'acquisto diinternazionali di grande rilievo, tra cui il franchisee Lee. Questa settimana sono state rese note le mosse tramite le quali360 ha consolidato e continuerà a consolidare il suo processo di espansione internazionale. Stiamo parlando dell'importante società spagnola appartenente al gruppo Squirrel Media, quotato in borsa dal 2007, che si allargherà ...

Advertising

cinematografo.it

La società spagnola, specializzata nella creazione, produzione e distribuzione di contenuti, si espande e arriva anche in Italia . L'azienda ha inoltre annunciato l'acquisto di film internazionali di grande ..., società spagnola specializzata nella creazione, produzione e distribuzione di contenuti, e appartenente al gruppo Squirrel Media, quotato in borsa dal 2007, consolida la prima fase del ... Vertice 360 in Italia Vertice 360 si espande e arriva anche in Italia. La società spagnola ha già annunciato l'acquisto di importanti titoli internazionali, tra cui Expendables e Lee. La società spagnola Vertice 360, speci ...Vertice 360, società spagnola specializzata nella creazione, produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi consolida la prima fase del suo processo ...