Verissimo oggi, sabato 21 maggio: chi sono gli ospiti? Orario (Di sabato 21 maggio 2022) Silvia Toffanin torna oggi, sabato 21 maggio 2022, con il suo storico programma Verissimo: scopriamo quando inizia, l’Orario e chi sono gli ospiti della puntata. Leggi anche: Uomini e Donne: quando va in onda l’ultima puntata? Anticipazioni scelta Verissimo: a che ora inizia? Orario Ecco quando andrà in onda la puntata di oggi di Verissimo: l’Orario... Leggi su donnapop (Di sabato 21 maggio 2022) Silvia Toffanin torna212022, con il suo storico programma: scopriamo quando inizia, l’e chiglidella puntata. Leggi anche: Uomini e Donne: quando va in onda l’ultima puntata? Anticipazioni scelta: a che ora inizia?Ecco quando andrà in onda la puntata didi: l’...

Advertising

ItaliaViva : Non perdetevi la puntata di oggi pomeriggio di 'Verissimo'. Ospite d'eccezione: @matteorenzi ???14 maggio ??Canale… - thebrexix : oggi intervista su radio dj alle 9:30, verissimo alle 16:30, domani domenica in io sono già esaurita ed è solo l’inizio - DaniAgostini32 : @iosonopoz Verissimo. E c’è la versione peggiorativa: proprietari di attività da rilanciare ottengono bando da 200k… - nequidnim1s : Buongiorno con bubi a verissimo oggi - marimarsalcedo7 : Oggi si vive per La intervista di Alex ?? #alexwyse #Verissimo -