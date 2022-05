Vecino Lazio, l’uruguaiano alla corte di Sarri. Le ultime (Di sabato 21 maggio 2022) Vecino Lazio, l’uruguaiano ha detto sì a Sarri ed è pronto alla nuova avventura: i dettagli del contratto La Lazio inizia a costruire la squadra della prossima stagione e Vecino sarà il rinforzo per la mediana di Sarri. l’uruguaiano ha detto sì ad un contratto quadriennale da 2 milioni netti a stagione. Vecino ritrova Sarri che lo aveva allenato ad Empoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022)ha detto sì aed è prontonuova avventura: i dettagli del contratto Lainizia a costruire la squadra della prossima stagione esarà il rinforzo per la mediana diha detto sì ad un contratto quadriennale da 2 milioni netti a stagione.ritrovache lo aveva allenato ad Empoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

