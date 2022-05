Vasco Rossi | le parole del noto cantante emozionano i fan Cosa succede

(Di sabato 21 maggio 2022), le accoratedelhanno commosso davvero tutti i fan. Un momento decisamente indimenticabile? Non occorrono grandi presentazioni per. E’ considerato un… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Agenzia_Ansa : 'Benvenuti, ben tornati, ben arrivati. Vivi, sani e lucidi. Finalmente di nuovo insieme'. Così Vasco Rossi ha dato… - Tg3web : In centoventimila questa sera a Trento per il concerto di apertura del tour di Vasco Rossi che dice: 'Dove c'è la m… - RDS_official : Ore 3.12. Lorenzo Rossi, figlio di @vascorossi, ci chiama mentre torna a casa dopo aver assistito al concerto del p… - i97ys : @el91hy nulla di speciale studio e sta sera sono dai miei cugini mentre i miei sono a trento al concerto di vasco rossi tu che fai - i97ys : i miei sono al concerto di vasco rossi e io sono a casa di mia nonna a studiare -

Quello avvenuto a Trento sarà un concerto destinato a rimanere nella storia.a 120mila persone ha mandato un messaggio contro la guerra.e il suo pubblico... ancora una volta insieme. Il Blasco nel concerto che si è tenuto al Trentino Music Arena, si è ...commenta Un giorno di festa si è trasformato in tragedia per una coppia di Sarsina (Forlì - Cesena). Lei medico, 47 anni, lui geometra, 49, stavano andando al concerto del loro idolo, a Trento, quando si sono schiantati con la moto contro un camion sulla statale 45 bis Gardesana occidentale, nei pressi di Dro . Erano con una coppia di amici che ha immediatamente dato ...Decine di fan, intorno a mezzanotte, hanno scardinato le recinzioni della stazione: circolazione interrotta per un'ora ...Il Komandante davanti ad una folla di 120mila persone ha mandato un messaggio forte e chiaro contro la guerra.