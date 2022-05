Valentina Ferragni: “Hanno chiamato la polizia dicendo che potevamo essere pericolosi”. L’influncer furibonda per il viaggio di ritorno dalle Hawaii (Di sabato 21 maggio 2022) “Abbiamo perso di nuovo tutte le coincidenze. Abbiamo lasciato Lanai da 24 ore e abbiamo perso 2 volte i nostri 4 maledetti aerei. Non ho parole”. La lamentela arriva da Valentina Ferragni e il destinatario dovrebbe essere la Delta Airlines. Ferragni e il fidanzato Luca Vezil Hanno trascorso una vacanza alle Hawaii. A un certo punto s’è fatta l’ora di tornare ma l’aereo che Hanno preso da Honolulu ha avuto un ritardo coniderevole e i due Hanno perso la coincidenza a Los Angeles. Verrebbe da dire, “cose che capitano”. Il racconto dell’influencer (arrabbiata) via Instagram story continua perché la compagnia aerea a smarrito il bagaglio. O meglio, le valigie, stando all’Airtag, si trovavano all’aeroporto di Los Angeles ma nessuno ha aiutato la coppia a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) “Abbiamo perso di nuovo tutte le coincidenze. Abbiamo lasciato Lanai da 24 ore e abbiamo perso 2 volte i nostri 4 maledetti aerei. Non ho parole”. La lamentela arriva dae il destinatario dovrebbela Delta Airlines.e il fidanzato Luca Veziltrascorso una vacanza alle. A un certo punto s’è fatta l’ora di tornare ma l’aereo chepreso da Honolulu ha avuto un ritardo coniderevole e i dueperso la coincidenza a Los Angeles. Verrebbe da dire, “cose che capitano”. Il racconto dell’influencer (arrabbiata) via Instagram story continua perché la compagnia aerea a smarrito il bagaglio. O meglio, le valigie, stando all’Airtag, si trovavano all’aeroporto di Los Angeles ma nessuno ha aiutato la coppia a ...

