Valentina Ferragni, disavventura in viaggio: «Hanno chiamato la polizia, dicono che potremmo essere pericolosi» (Di sabato 21 maggio 2022) Che (dis)avventura per Valentina Ferragni. Il viaggio di ritorno dalle Hawaii doveva essere un tranquillo rientro a casa e invece si è trasformato in un incubo. Un susseguirsi di imprevisti... Leggi su leggo (Di sabato 21 maggio 2022) Che (dis)avventura per. Ildi ritorno dalle Hawaii dovevaun tranquillo rientro a casa e invece si è trasformato in un incubo. Un susseguirsi di imprevisti...

Advertising

FQMagazineit : Valentina Ferragni: “Hanno chiamato la polizia dicendo che potevamo essere pericolosi”. L’influncer furibonda per i… - infoitcultura : Valentina Ferragni alle Hawaii è tropicale: il look con stelle marine sull'abito e onde tra i capelli - infoitcultura : Le sneakers di Valentina Ferragni sono le scarpe a cui non rinunciare (soprattutto questa estate) - infoitcultura : Valentina Ferragni, disavventura in viaggio: «Hanno chiamato la polizia, dicono che potremmo essere pericolosi - infoitcultura : Che disavventura per Valentina Ferragni al ritorno dalle Hawaii: in aeroporto arriva la polizia -