Vaiolo scimmie: Ue monitora, 'bassa trasmissibilità senza contatti stretti' (Di sabato 21 maggio 2022) Bruxelles, 20 mag. (Adnkronos Salute) - La Commissione Europea "monitora con molta attenzione" la situazione relativa alla diffusione in Europa di casi di Vaiolo delle scimmie e resta in "stretti contatti" con gli Stati membri, ma si tratta... Leggi su today (Di sabato 21 maggio 2022) Bruxelles, 20 mag. (Adnkronos Salute) - La Commissione Europea "con molta attenzione" la situazione relativa alla diffusione in Europa di casi didellee resta in "" con gli Stati membri, ma si tratta...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie, altri due casi confermati in Italia. In tutto sono tre #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - infoitsalute : Vaiolo delle scimmie: “Nessun caso a Bergamo e Lombardia, ma attivato il monitoraggio” - albealias : RT @Guglielmo_Totti: @elio_vito Berlusconi mi fa cagare, ma va detto che senza di lui a quest'ora saresti a sbucciare banane alle scimmie c… -