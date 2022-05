Vaiolo delle scimmie, Oms: ipotesi nuova emergenza sanitaria nel mondo (Di sabato 21 maggio 2022) Il contagio del Vaiolo delle scimmie comincia a preoccupare. Nel mondo sono stati registrati 80 casi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, come si legge su Quotidianosanità, starebbe per convocare una riunione di emergenza di esperti per discutere dell’epidemia di Vaiolo delle scimmie. Lo scrive il quotidiano inglese Telegraph, citando fonti informate. Secondo il quotidiano britannico i temi principali dell’incontro saranno le modalità di trasmissione della malattia, la sua prevalenza tra gay e bisessuali, nonché la situazione dei vaccini.E a quanto si apprende sul tavolo dell’Oms ci sarebbe anche l’ipotesi di dichiarare quella sul Vaiolo delle scimmie un’emergenza ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 21 maggio 2022) Il contagio delcomincia a preoccupare. Nelsono stati registrati 80 casi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, come si legge su Quotidianosanità, starebbe per convocare una riunione didi esperti per discutere dell’epidemia di. Lo scrive il quotidiano inglese Telegraph, citando fonti informate. Secondo il quotidiano britannico i temi principali dell’incontro saranno le modalità di trasmissione della malattia, la sua prevalenza tra gay e bisessuali, nonché la situazione dei vaccini.E a quanto si apprende sul tavolo dell’Oms ci sarebbe anche l’di dichiarare quella sulun’...

