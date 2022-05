Vaiolo delle scimmie, "non solo il sesso". Contagio, pesante indiscrezione: la situazione precipita? (Di sabato 21 maggio 2022) Il Vaiolo delle scimmie ha messo in allarme anche il nostro Paese dopo la conferma dei primi tre casi all'ospedale Spallanzani di Roma. Proprio come successe col Covid, adesso si cerca di capire quali siano i sintomi di questa malattia, quali le cause e la sua durata. A riportare la calma è stato Francesco Vaia, direttore generale dello Spallanzani, che su Rai Radio1 ha invitato a non farsi prendere dal panico: "Questa non è una nuova malattia e non deve destare allarme. È un Vaiolo minore. Ha una sintomatologia più lieve del Vaiolo tradizionale. Assolutamente no allarme, ma grande attenzione". Vaia ha dato anche una buona notizia: "Lo abbiamo preso, credo in tempo. Lo abbiamo già sequenziato. Lunedì o martedì lo isoleremo. Da lì potranno partire le classiche prove per vedere se il vaccino ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Ilha messo in allarme anche il nostro Paese dopo la conferma dei primi tre casi all'ospedale Spallanzani di Roma. Proprio come successe col Covid, adesso si cerca di capire quali siano i sintomi di questa malattia, quali le cause e la sua durata. A riportare la calma è stato Francesco Vaia, direttore generale dello Spallanzani, che su Rai Radio1 ha invitato a non farsi prendere dal panico: "Questa non è una nuova malattia e non deve destare allarme. È unminore. Ha una sintomatologia più lieve deltradizionale. Assolutamente no allarme, ma grande attenzione". Vaia ha dato anche una buona notizia: "Lo abbiamo preso, credo in tempo. Lo abbiamo già sequenziato. Lunedì o martedì lo isoleremo. Da lì potranno partire le classiche prove per vedere se il vaccino ...

