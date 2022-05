Vaiolo delle scimmie, Marrazzo: «Gay discriminati come fu per l’Aids. Frasi gravi dall’Oms» (Di sabato 21 maggio 2022) «Ci sentiamo discriminati ed è folle additare gli omosessuali». Queste le parole di Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay, al Messaggero – intervistato da Gianluca De Rossi – a proposito delle parole del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) secondo cui le persone gay sono a rischio di contrarre il Vaiolo delle scimmie. Nel mirino è finita anche l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Ecdc, in una nota, parla di «potenziale diffusione nelle comunità di individui che si identificano come msm (cioè uomini che fanno sesso con altri uomini) o che hanno rapporti sessuali occasionali o che hanno più partner sessuali». L’Oms invece, ha osservato la trasmissione del virus del Vaiolo ... Leggi su open.online (Di sabato 21 maggio 2022) «Ci sentiamoed è folle additare gli omosessuali». Queste le parole di Fabrizio, portavoce del Partito Gay, al Messaggero – intervistato da Gianluca De Rossi – a propositoparole del Centro europeo per la prevenzione e il controllomalattie (Ecdc) secondo cui le persone gay sono a rischio di contrarre il. Nel mirino è finita anche l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Ecdc, in una nota, parla di «potenziale diffusione nelle comunità di individui che si identificanomsm (cioè uomini che fanno sesso con altri uomini) o che hanno rapporti sessuali occasionali o che hanno più partner sessuali». L’Oms invece, ha osservato la trasmissione del virus del...

Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie, altri due casi confermati in Italia. In tutto sono tre #ANSA - Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - tempoweb : Contrordine, il #vaiolo delle scimmie si tramette anche col respiro. #Vaccino e 'salto di specie', cosa c'è da sape… - BallettiRoberto : Mi sbaglio o anche #aids è iniziato così? Vaiolo delle scimmie, Matteo Bassetti spaventa tutti: “Migliaia di casi n… -