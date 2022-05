Vaiolo delle scimmie in Italia | ‘Isolamento per 21 giorni | come per il Covid’ 3 casi a Roma

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie, altri due casi confermati in Italia. In tutto sono tre #ANSA - Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - NicolaPorro : #vaiolodellescimmie? Ci risiamo: così preparano la nuova #emergenza. E già rispuntano loro... ?? - StefanoCervo : RT @Silvana_demari: Abbiamo il vaiolo delle scimmie. Incredibilmente Bill Gates ha messo a punto un vaccino contro questo virus dal 2019, i… - quellochenonsi2 : Questo #vaiolo delle scimmie, chissà perché, ricorda molto l'#AIDS... #rai1 #rai2 #rai3 #tg4 #tg5 #tgla7speciale… -

scimmie , mentre i casi sospetti salgono in tutta Europa (e in Italia si contano tre casi), dagli esperti arrivano rassicurazioni, specie considerando quanto abbiamo passato negli ultimi ..."Non siamo di fronte a una nuova pandemia. Il virus è conosciuto, in Africa, da tempo" "Non siamo di fronte a una nuova pandemia. Il virus delscimmie, è conosciuto, in Africa, da tempo. Non preoccupa particolarmente rispetto al rischio di propagazione perché per infettarsi i contatti devono essere molto stretti, come nei ...Spallanzani, identificato il primo caso italiano di vaiolo delle .... Lo annuncia l'istituto nazionale per le Malattie infettive capitolino. Altri due casi sospetti sono in fase di accertamento ', agg ...Avevamo già qualche settimana fa informato circa l’identificazione di un caso di vaiolo delle scimmie in Gran Bretagna. Non è la prima volta che, seppur sporadicamente, si registra, fuori dall’Africa, ...