Vaiolo delle scimmie: cos’è, sintomi, come si trasmette e vaccino (Di sabato 21 maggio 2022) In Italia sono tre i casi accertati di Vaiolo da scimmie. I due nuovi malati non sono collegati al primo contagiato – oggi in isolamento allo Spallanzani – anche se il “paziente 0” ed un altro sono stati entrambi recentemente alle Canarie. Il terzo è stato invece a Vienna. Vaiolo delle scimmie Le loro condizioni non L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 21 maggio 2022) In Italia sono tre i casi accertati dida. I due nuovi malati non sono collegati al primo contagiato – oggi in isolamento allo Spallanzani – anche se il “paziente 0” ed un altro sono stati entrambi recentemente alle Canarie. Il terzo è stato invece a Vienna.Le loro condizioni non L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie, altri due casi confermati in Italia. In tutto sono tre #ANSA - Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - Maurifototwi : RT @luke69_luk: Al tg l'epidemiologo ha detto che il vaccino contro il vaiolo che ho fatto più di 40anni fa mi copre ancora oggi dal vaiolo… - nevrotica9 : RT @HoaraBorselli: Ci risiamo…ora c’è l’allarme Vaiolo delle scimmie. Speranza:’Teniamo alta l’attenzione, torna la cabina di regia’. Ripa… -