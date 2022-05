Vaiolo delle scimmie, ci risiamo: preparano la nuova emergenza (Di sabato 21 maggio 2022) Déjà-vu. Lo avete anche voi? Lo state vivendo? Ripensate a due anni fa: un virus sconosciuto che inizia a diffondersi, i giornali che iniziano a parlarne prima un poco poi si sbizzarriscono, le trasmissioni tv, la paura, “quali sono i sintomi”, “come curarla”, “serve il vaccino”. E poi ci sono loro, gli immancabili virologi, i volti che avevamo quasi dimenticato a causa della guerra in Ucraina e che pian piano si stanno già riprendendo il palcoscenico del dibattito nazionale. Ieri esperti di coronavirus, oggi di Vaiolo delle scimmie. Virus diverso, stessa solfa: mettere in allerta gli italiani. Arriva il Vaiolo delle scimmie Non sappiamo cosa succederà da qui a qualche mese. L’arrivo dell’estate aveva quasi convinto anche l’irriducibile governo Draghi-Speranza a eliminare quasi tutte ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 21 maggio 2022) Déjà-vu. Lo avete anche voi? Lo state vivendo? Ripensate a due anni fa: un virus sconosciuto che inizia a diffondersi, i giornali che iniziano a parlarne prima un poco poi si sbizzarriscono, le trasmissioni tv, la paura, “quali sono i sintomi”, “come curarla”, “serve il vaccino”. E poi ci sono loro, gli immancabili virologi, i volti che avevamo quasi dimenticato a causa della guerra in Ucraina e che pian piano si stanno già riprendendo il palcoscenico del dibattito nazionale. Ieri esperti di coronavirus, oggi di. Virus diverso, stessa solfa: mettere in allerta gli italiani. Arriva ilNon sappiamo cosa succederà da qui a qualche mese. L’arrivo dell’estate aveva quasi convinto anche l’irriducibile governo Draghi-Speranza a eliminare quasi tutte ...

