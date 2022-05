Vaiolo delle scimmie, altri 2 casi in Italia. L'Oms: 'Non creare allarmi, situazione sotto controllo' (Di sabato 21 maggio 2022) Il Vaiolo delle scimmie è presente in almeno 8 paesi europei, il dato è stato riferito dall'Oms che ha specificato come la malattia sia stata riscontrata in Belgio, Francia, Germania, Italia, ... Leggi su globalist (Di sabato 21 maggio 2022) Ilè presente in almeno 8 paesi europei, il dato è stato riferito dall'Oms che ha specificato come la malattia sia stata riscontrata in Belgio, Francia, Germania,, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie, altri due casi confermati in Italia. In tutto sono tre #ANSA - Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - Ashmira1 : RT @Silvana_demari: Abbiamo il vaiolo delle scimmie. Incredibilmente Bill Gates ha messo a punto un vaccino contro questo virus dal 2019, i… - Enzaedma60 : RT @Silvana_demari: Abbiamo il vaiolo delle scimmie. Incredibilmente Bill Gates ha messo a punto un vaccino contro questo virus dal 2019, i… -