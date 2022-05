"Va avanti solo a colpi di fiducia". Meloni all'attacco del governo: prima vanno a casa e meglio è per l'Italia (Di sabato 21 maggio 2022) Draghi re del voto di fiducia: in un anno e tre mesi già 51 provvedimenti blindati in Parlamento. Esattamente come ai tempi del governo tecnico di Mario Monti ma in meno tempo. E la tensione nell'esecutivo di SuperMario è ormai palpabile: il premier scrive anche al presidente del Senato per velocizzare il ddl Concorrenza: "Rapida approvazione entro maggio o niente Pnrr". "La responsabilità la sento molto. E questo è parte della serietà" dichiara il premier incontrando gli studenti della scuola media "Dante Alighieri" di Sommacampagna, in provincia di Verona. Ma è come se si rivolgesse alle forze politiche della sua maggioranza. "Guidare un Paese in un momento difficile è responsabilità. Ma la responsabilità è anche agire, fare le cose". All'indomani della sortita in Consiglio dei ministri sul il presidente del Consiglio sembra dare l'intepretazione ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Draghi re del voto di: in un anno e tre mesi già 51 provvedimenti blindati in Parlamento. Esattamente come ai tempi deltecnico di Mario Monti ma in meno tempo. E la tensione nell'esecutivo di SuperMario è ormai palpabile: il premier scrive anche al presidente del Senato per velocizzare il ddl Concorrenza: "Rapida approvazione entro maggio o niente Pnrr". "La responsabilità la sento molto. E questo è parte della serietà" dichiara il premier incontrando gli studenti della scuola media "Dante Alighieri" di Sommacampagna, in provincia di Verona. Ma è come se si rivolgesse alle forze politiche della sua maggioranza. "Guidare un Paese in un momento difficile è responsabilità. Ma la responsabilità è anche agire, fare le cose". All'indomani della sortita in Consiglio dei ministri sul il presidente del Consiglio sembra dare l'intepretazione ...

