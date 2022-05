Un' altra infezione che mai si era vista Bassetti spiega la nuova epidemia a trasmissione sessuale

Leggi su iltempo

(Di sabato 21 maggio 2022) Il vaiolo delle scimmie si sta diffondendo in Europa e Matteoavverte: “Intervenire tempestivamente per evitare unadopo il Covid”. I casi di monkeypox sono quadruplicati in poco tempo e la comunità scientifica sta monitorando la situazione., virologo dell'ospedale San Martino di Genova, ha dichiarato: “Il vaiolo delle scimmie non è grave e generalmente regredisce entro qualche settimana. I sintomi sono soprattutto febbre, mal di testa e dolori muscolari e alla schiena. È possibile che in alcuni casi si presenti anche un'eruzione cutanea con caratteristiche simili alla varicella o alla sifilide”. Il professore ha detto anche che “sono stati riscontrati contagi tra uomini che hanno avuto rapporti intimi con altri uomini” ma la sessualità non è rilevante. L', ...