Una Vita, anticipazioni 21 maggio: il ricatto di Aurelio (Di sabato 21 maggio 2022) Aurelio Quesada si servirà ancora una volta di Soledad per i suoi loschi affari. L'uomo, stando alle anticipazioni Una Vita riguardanti la puntata in onda il 21 maggio, darà ospitalità alla giovane, ma in cambio le chiederà di uccidere un uomo per conto suo. Nel frattempo, il commissario Belda riuscirà ad eVitare che uccidano Mendez mentre Bellita deciderà di non pubblicare più il libro. Intanto, Marcos farà in modo che Soledad confessi l'omicidio di Felicia mentre Alodia dirà a Bellita di essere incinta. Infine, Ramon e Liberto acquisteranno il ristorante insieme. Una Vita, trama 21 maggio: il commissario Belda salva la Vita a Mendez Fausto accontenterà Soledad e manderà un suo uomo in ospedale per terminare il lavoro con Mendez. L'uomo, ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 21 maggio 2022)Quesada si servirà ancora una volta di Soledad per i suoi loschi affari. L'uomo, stando alleUnariguardanti la puntata in onda il 21, darà ospitalità alla giovane, ma in cambio le chiederà di uccidere un uomo per conto suo. Nel frattempo, il commissario Belda riuscirà ad ere che uccidano Mendez mentre Bellita deciderà di non pubblicare più il libro. Intanto, Marcos farà in modo che Soledad confessi l'omicidio di Felicia mentre Alodia dirà a Bellita di essere incinta. Infine, Ramon e Liberto acquisteranno il ristorante insieme. Una, trama 21: il commissario Belda salva laa Mendez Fausto accontenterà Soledad e manderà un suo uomo in ospedale per terminare il lavoro con Mendez. L'uomo, ...

Advertising

SabrinaSalerno : Giornata intensa… ma… ??????felicemente soddisfatta !!! È così bello lavorare con chi ti conosce da una vita intera… - RegioneER : 20 maggio 2012 - ore 4.03 Prima scossa magnitudo 5.9 epicentro Finale Emilia (Mo) #decennale #sismaemilia la ricost… - SimoneAlliva : Laureati presso università della vita e account di pupazzetti mi twittano: “non serve una legge contro… - __Fausta__ld : @tonik64 @alycecappellaio Una sorta di vita parallela dove si cerca la leggerezza che fuori non si ha a volte. - amodio_enzo : @AntonioMarconi4 Chissà come deve esser la vita con una così alta, ed al momento immotivata (non avendo mai amminis… -