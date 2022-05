Un posto al sole, spoiler: la crisi di Rossella (Di sabato 21 maggio 2022) Un posto al sole focalizzerà ancora l'attenzione su Rossella, Riccardo e Virginia, come annunciano gli spoiler relativi alle prossime puntate. La giovane Graziani, dopo essere stata allontanata dal medico, oppresso dai sensi di colpa per averla tradita con la sua ex moglie, ha provato a mettere una distanza tra loro, ma non ci è riuscita. Rossella, infatti, indispettita da un messaggio di Crovi, si è presentata a casa sua per chiarire la situazione e l'uomo le ha confessato di amarla. A questo punto, i due si sono lasciati travolgere dalla passione e la figlia di Silvia pensava di aver finalmente recuperato il suo rapporto con Riccardo, certa di poter finalmente ricominciare la loro storia d'amore. Purtroppo, però, il medico le ha rivelato di aver passato la notte con Virginia e la ragazza è rimasta ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 21 maggio 2022) Unalfocalizzerà ancora l'attenzione su, Riccardo e Virginia, come annunciano glirelativi alle prossime puntate. La giovane Graziani, dopo essere stata allontanata dal medico, oppresso dai sensi di colpa per averla tradita con la sua ex moglie, ha provato a mettere una distanza tra loro, ma non ci è riuscita., infatti, indispettita da un messaggio di Crovi, si è presentata a casa sua per chiarire la situazione e l'uomo le ha confessato di amarla. A questo punto, i due si sono lasciati travolgere dalla passione e la figlia di Silvia pensava di aver finalmente recuperato il suo rapporto con Riccardo, certa di poter finalmente ricominciare la loro storia d'amore. Purtroppo, però, il medico le ha rivelato di aver passato la notte con Virginia e la ragazza è rimasta ...

