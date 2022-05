Ultime Notizie – Ucraina, telefonata Draghi-Zelensky: “Costante sostegno Italia a Kiev” (Di sabato 21 maggio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in merito agli ultimi sviluppi del conflitto. Nel corso del colloquio Mario Draghi ha assicurato il Costante sostegno dell’Italia all’Ucraina, anche con riferimento alla necessità di approvare il sesto pacchetto di sanzioni, all’esigenza di sbloccare i porti e al supporto per l’ingresso dell’Ucraina nella Unione Europea. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 21 maggio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente dell’, Volodymyr, in merito agli ultimi sviluppi del conflitto. Nel corso del colloquio Marioha assicurato ildell’all’, anche con riferimento alla necessità di approvare il sesto pacchetto di sanzioni, all’esigenza di sbloccare i porti e al supporto per l’ingresso dell’nella Unione Europea. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

