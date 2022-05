Ultime Notizie – Ucraina, Kiev: “Siamo in fase finale della guerra” (Di sabato 21 maggio 2022) “Stiamo entrando nella fase finale della guerra. La domanda è quanto durerà questa fase finale. Potrebbe prolungarsi perché i russi stanno lanciando tutte le loro risorse e vogliono passare alla così detta guerra di posizione”. Lo dice Mykhailo Podoliak, consigliere dell’ufficio di presidenza di Zelensky, in collegamento con il canale ucraino Freedomua e aggiunge: “l’Ucraina deve sbloccare tutte le sue regioni, incluse quella di Donetsk e Luhansk. Questa fase della guerra di contrattacco sarà dura per noi. Purtroppo ci saranno perdite. Ma dovremo viverle in ogni caso”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 21 maggio 2022) “Stiamo entrando nella. La domanda è quanto durerà questa. Potrebbe prolungarsi perché i russi stanno lanciando tutte le loro risorse e vogliono passare alla così dettadi posizione”. Lo dice Mykhailo Podoliak, consigliere dell’ufficio di presidenza di Zelensky, in collegamento con il canale ucraino Freedomua e aggiunge: “l’deve sbloccare tutte le sue regioni, incluse quella di Donetsk e Luhansk. Questadi contrattacco sarà dura per noi. Purtroppo ci saranno perdite. Ma dovremo viverle in ogni caso”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - RedazioneDedalo : Palermo – Le vaccinazioni in farmacia superano le 100mila dosi - junews24com : Koulibaly Juve, De Laurentiis non ci sta! «A loro chiederà anche di più» - - RadioFebbrea90 : #CessioneMilan, tifosi furiosi 'Scelta fatta non per il bene del club' - antojackie : #Azovstal #Azov #Prokopenko Mariupol nelle mani dei russi. 'Lo volevano linciare', che fine ha fatto il capo del… -