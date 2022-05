Ultime Notizie – Ucraina, Cecchi (Confindustria Nautica): “Da sanzioni nessuna criticità al settore” (Di sabato 21 maggio 2022) Le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina non sembrano provocare particolare danno all’industria Nautica italiana. La ha affermato il Presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi, questa mattina, a margine della Convention delle imprese del settore riunite a Viareggio. “Monitoriamo giorno per giorno la situazione della guerra. Ad ora non abbiamo criticità perché siamo posizionati nella produzione di barche fino a 50, 60 metri mentre gli oligarchi hanno barche da 100 metri che interessano i cantieri della Germania e dell’Olanda. La salute del nostro settore, da questo punto di vista, è ottima. Noi attraversiamo un momento ottimo: i cantieri hanno programmi fino al 2026-2027.” Il convegno si è svolto a Viareggio, in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 21 maggio 2022) Lecontro la Russia per la guerra innon sembrano provocare particolare danno all’industriaitaliana. La ha affermato il Presidente diSaverio, questa mattina, a margine della Convention delle imprese delriunite a Viareggio. “Monitoriamo giorno per giorno la situazione della guerra. Ad ora non abbiamoperché siamo posizionati nella produzione di barche fino a 50, 60 metri mentre gli oligarchi hanno barche da 100 metri che interessano i cantieri della Germania e dell’Olanda. La salute del nostro, da questo punto di vista, è ottima. Noi attraversiamo un momento ottimo: i cantieri hanno programmi fino al 2026-2027.” Il convegno si è svolto a Viareggio, in ...

