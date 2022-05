Ultime Notizie – Satec 2022 | Confindustria Nautica fa il punto sulle sfide della filiera

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 21 maggio 2022) Si è svolto oggi sabato 21 maggio alle ore 10:00 a Viareggio e in teleconferenza il Convegno “La: un industria di” nell’ambitoConvention, organizzata da, che ha riunito in presenza gli stati generalida diporto italiana per fare ilsue opportunità del comparto, fiore all’occhiello del made in Italy, in tutti i suoi segmenti. Dopo i saluti di Giorgio Del Ghingaro Sindaco di Viareggio e di Saverio Cecchi Presidente, sono intervenuti Giovanni Toti Presidente Regione Liguria, l’onorevole Umberto BurattiCommissione Finanze, il senatore Massimo ...