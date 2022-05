Ultime Notizie – Napoli, con ascia medievale tenta di rapinare negozio: arrestato (Di sabato 21 maggio 2022) Era già sorvegliato speciale quando i carabinieri lo hanno bloccato in un negozio in Via Turati a Napoli. L’uomo, 40 anni compiuti ieri, ha impugnato un ascia da battaglia medievale e fatto irruzione in un bazar di prodotti cinesi pretendendo l’incasso. Nonostante lo spavento, il titolare non si è piegato e si è opposto. Anche il 40enne ha reagito e ne è nata una colluttazione. Una pattuglia di carabinieri della tenenza di Sant’Antimo era poco lontana ed è stata allertata da alcuni passanti. Quando i militari sono entrati nel negozio hanno disarmato il 40enne e lo hanno ammanettato. Il negoziante ha riportato lievi ferite. L’uomo è stato arrestato per rapina e poi sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 21 maggio 2022) Era già sorvegliato speciale quando i carabinieri lo hanno bloccato in unin Via Turati a. L’uomo, 40 anni compiuti ieri, ha impugnato unda battagliae fatto irruzione in un bazar di prodotti cinesi pretendendo l’incasso. Nonostante lo spavento, il titolare non si è piegato e si è opposto. Anche il 40enne ha reagito e ne è nata una colluttazione. Una pattuglia di carabinieri della tenenza di Sant’Antimo era poco lontana ed è stata allertata da alcuni passanti. Quando i militari sono entrati nelhanno disarmato il 40enne e lo hanno ammanettato. Il negoziante ha riportato lievi ferite. L’uomo è statoper rapina e poi sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - CorriereCitta : Incidente mortale a Roma, si ribalta con l’auto: la vittima è il dj ‘Pomata’ - junews24com : Di Maria Juve, Al-Khelaifi esalta il Fideo: «Ha lasciato un segno indelebile qui» - junews24com : Vicenza retrocesso in Serie C: missione fallita per lo juventino Ranocchia - junews24com : Gatti Juve, il difensore va in Nazionale: «È un traguardo straordinario» -