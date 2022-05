Ultime Notizie – MM-20220521160007 xml

(Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Il passaggio all’utilizzo di propellenti green nella nautica da diporto è stato affrontato nel dibattito promosso da Confindustria a Viareggio. Ne ha parlato il Direttore Generale Marina Stella: “Siamo passati a verificare quello che è lo stato di avanzamento dell’applicazione delle nuove tecnologie green, sia per la parte elettrica, che forse è quella più matura per noi, che la parte che riguarda l’impiego dell’idrogeno. Vi sono dei progetti di sviluppo che possono essere finanziati dal Pnrr”. Marina Stella ha anche evidenziato con soddisfazione la grande crescita del settore. “Da sempre questa Convention è il momento di confronto del nostro settore per capire quelle che possono essere le politiche per consentire a questa eccellenza dl Made in Italy che ci sta regalando dei numeri di crescita superiori al 25% nel 2021, oggi quasi vicina al 30% . E’ possibile ancora ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - SkyTG24 : Stefano Tacconi ricoverato, migliorano le condizioni dell'ex calciatore - junews24com : Kean Igor, scintille al termine del primo tempo: cosa è successo tra i due - - zazoomblog : Ultime Notizie – Elezioni Letta: “Se vince destra governa 5 anni Pd non farà protezione civile” - #Ultime #Notizie… - Osvaldo_sorio : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Azov pos… -

Colpi di calore prima dell'inizio del concerto In questeore non sono mancati gli attimi di tensione. A causa del caldo di questi ultimi giorni che ha 'invaso' la nostra penisola diverse ...SANT'ELPIDIO A MARE - Un banale incidente di gioco ha fatto scattare l'allarme al campo sportivo Ciccalè di Cascinare dove era in corso una partita di calcio giovanile. Si è verificato uno scontro ...La piccola, da una prima ricostruzione, pare fosse in braccio al papà quando, forse per un movimento brusco, sarebbe sfuggita dall'abbraccio del genitore precipitando nel vuoto ...dopo le perdite per 700 milioni nelle ultime stagioni e con un monte ingaggi superiore a 600 milioni è un insulto al calcio. Al-Khelaifi è pericoloso quanto la Superlega".