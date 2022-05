Ultime notizie Guerra in Ucraina, Finlandia senza gas: la Russia interrompe le forniture (Di sabato 21 maggio 2022) Helsinki – Interrotte da oggi le forniture di gas naturale dalla Russia alla Finlandia. Lo comunica una nota pubblicata sul sito web della società energetica finlandese Gasum, secondo cui “sono state interrotte le forniture di gas naturale alla Finlandia nell’ambito del contratto di fornitura di Gasum”. “A partire da oggi – si precisa – durante l’imminente stagione estiva, Gasum fornirà gas naturale ai suoi clienti da altre fonti attraverso il gasdotto Balticconnector”. La russa Gazprom ha quindi confermato di aver fermato alle prime ore di oggi le esportazioni di gas verso la Finlandia. Lo riporta la Bbc. In una nota, ieri Gazprom Export spiegava di aver “informato la società energetica finlandese Gasum che le forniture di gas naturale alla Finlandia ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 21 maggio 2022) Helsinki – Interrotte da oggi ledi gas naturale dallaalla. Lo comunica una nota pubblicata sul sito web della società energetica finlandese Gasum, secondo cui “sono state interrotte ledi gas naturale allanell’ambito del contratto di fornitura di Gasum”. “A partire da oggi – si precisa – durante l’imminente stagione estiva, Gasum fornirà gas naturale ai suoi clienti da altre fonti attraverso il gasdotto Balticconnector”. La russa Gazprom ha quindi confermato di aver fermato alle prime ore di oggi le esportazioni di gas verso la. Lo riporta la Bbc. In una nota, ieri Gazprom Export spiegava di aver “informato la società energetica finlandese Gasum che ledi gas naturale alla...

