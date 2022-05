Ultime Notizie – Giorgio Napolitano operato allo Spallanzani | in prognosi riservata

Leggi su informazioneriservata.eu

"Intervento riuscito, ora in terapia intensiva, è sveglio, quadro clinico stazionario" "Il presidente Emerito della Repubblica italiana,, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico dall'equipe di Giuseppe Maria Ettorre presso il Dipartimento interaziendale dell'azienda San Camillo-Forlanini ed Inmi". Lo riferisce una nota dell'Istitutodi Roma, spiegando che "l'intervento condotto con tecnica mininvasiva è riuscito. Attualmente il paziente è ricoverato presso la terapia intensiva dell'Inmi. Il presidente è sveglio con quadro clinico stazionario. Laresta".